Teemantliiga etapil protesteerijaid vältinud jooksja vigastas põlve

Pühapäeval leidis meeste 400 meetri tõkkejooksu lõpusirgel aset kurioosne juhtum, kui veidi enne finišijoont seadsid end sisse ühenduse A22 Network kliimaaktivistid, kes blokeerisid jooksjate tee omaalgatusliku finišilindiga.

Ainus jooksja, keda protesteerijad ei seganud, oli Karsten Warholm, kes võitis jooksu ajaga 47,57. Rasmus Mägi jooksis kolmandal rajal ja pidi finišeerimiseks jooksma läbi protestijate käes olnud plakatist, millel oli kiri "Peatage turba kaevandamine".

Viiendaks jäänud prantslane Wilfried Happio ütles kolmapäeval NRK-le, et vigastas protesteerijaid vältides enda põlve. "Kahjuks on see tõsi. Ma olin sunnitud vasakule hüppama, et kokkupõrget vältida. See on vigastus, mis võib mind veel pikalt häirida. Proovin seda võimalikult hästi ravida ja loodan juba varsti rajal tagasi olla," sõnas eelmisel aastal EM-il hõbeda võitnud jooksja.