Vigastusest taastunud Jõesaar taasliitub Poola kõrgliigaklubiga

29-aastane Jõesaar sai eelmisel hooajal Anwili eest platsile vaid kolmes mängus ning vigastas siis raskelt põlve. Kahe matšiga sai eestlane Poola kõrgliigas keskmiselt kirja 12 punkti, 7,5 lauapalli ja kolm resultatiivset söötu.

Eelmisel hooajal FIBA Europe Cupi võitnud klubi teatas neljapäeval, et on eestlasega uue lepingu sõlminud. "Ma ei avalda suurt saladust, kui ütlen, et Janari teatas juba eelmisel hooajal, et soovib vigastuselt naastes oma karjääri meie klubis jätkata. Lubasin talle, et oleme koostööks valmis," ütles klubi president Lukasz Pszczolkowski.

Peatreener Przemyslaw Frasunkiewicz ütles, et eestlase kolm mängu enne vigastust kinnitasid seda, mida klubi nägi, kui talle lepingu andsid. "Sellistes tingimustes on alati küsimärke, aga terve ja näljane Janari on meeskonna jaoks ainult positiivne asi. Atleetlik ääremängija, kes suudab mängida mitut positsiooni, oskab visata ning lauas võidelda - seda me vajamegi," sõnas peatreener.

Jõesaar ütles, et on väga põnevil. "Tean seda linna, tean klubi, tean inimesi ja olen väga õnnelik, et saan lõpetada selle, mis eelmine hooaeg pooleli jäi. Tunnen end täielikult vormis ja olen vigastuselt taastunud ja annan meeskonna eest kõik, et võita. Treenerid teavad, mida ma teha suudan, mida ma tiimile annan ja loodan, et järgmine hooaeg on minu jaoks palju parem," sõnas ääremängija.