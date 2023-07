Mavericks tugevdab ridu kahe kaitsespetsialistiga

Äsja Kyrie Irvinguga uue lepingu sõlminud korvpalliliiga NBA klubi Dallas Mavericks soetab vahetustehinguga Boston Celticsi ääremängija Grant Williamsi ning on teinud pakkumise Portland Trail Blazersis mänginud Matisse Thybulle'ile.

ESPN-ile teadaolevalt on Mavericks lähedal vahetustehingule, mis hõlmab kolme meeskonda ning on ehitatud ümber Boston Celticsi ääremängija Grant Williamsi. Williams liiguks tehinguga Dallasesse ja sõlmiks seal nelja-aastase lepingu koguväärtuses 53 miljonit dollarit. Tehinguga on seotud veel San Antonio Spurs

Lisaks Williamsile tegi Mavericks pakkumise veel Portland Trail Blazersis mänginud ääremängijale Matisse Thybulle'ile. Dallas pakkus vabaagendile kolmeaastast lepingut koguväärtusega 33 miljonit dollarit, kuid Portlandil on veel aega mängija sama lepinguga enda tiimis hoida. Samas on Trail Blazers läbimas suuri muudatusi ning Damian Lillardi lahkumise kõrval ei ole Thybulle just suurim fookus.

Nii Williams kui Thybulle pakuksid Dallases Luka Doncici ja Kyrie Irvingu juhitud rünnakul täpseid kaugviskeid, aga aitaksid meeskonda eriti kaitses, mis ei ole eelmainitud tähtmängijate tugevus.