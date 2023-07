Mavericks soetas Grant Williamsi, Thybulle jääb siiski Blazersisse

ESPN-ile teadaolevalt on Mavericks lähedal vahetustehingule, mis hõlmab kolme meeskonda ning on ehitatud ümber Boston Celticsi ääremängija Grant Williamsi. Williams liiguks tehinguga Dallasesse ja sõlmiks seal nelja-aastase lepingu koguväärtuses 54 miljonit dollarit. Tehinguga on seotud veel San Antonio Spurs.

Williams pakub Dallases Luka Doncici ja Kyrie Irvingu juhitud rünnakul täpseid kaugviskeid, aga aitab meeskonda eriti kaitses, mis ei ole eelmainitud tähtmängijate tugevus.

Lisaks Williamsile tegi Mavericks pakkumise veel Portland Trail Blazersis mänginud ääremängijale Matisse Thybulle'ile. Dallas pakkus vabaagendile kolmeaastast lepingut koguväärtusega 33 miljonit dollarit, kuid Portland kasutas võimalust mängija sama lepinguga alles jätta.

Atlanta Hawks ja tagamängija Dejounte Murray sõlmisid nelja-aastase lepingupikenduse, mis jätab eelmisel hooajal San Antonio Spursist soetatud mängija vähemalt aastani 2028 Atlantasse. Lepingu koguväärtus on 120 miljonit dollarit.