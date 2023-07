PSG president: kui Mbappe tahab siia jääda, peab ta uue lepingu sõlmima

Prantsusmaa jalgpallitäht Kylian Mbappe saatis juunis PSG-le ametliku kirja, milles andis klubi juhatusele teada, et ei kavatse oma praegust lepingut pikendada.

Mbappe leping kehtib 2024. aasta 30. juunini ning sisaldab klauslit, mis võimaldab mängijal lepingut automaatselt ühe aasta võrra pikendada. Just sellest loobumisest Mbappe klubi juhatust teavitaski ning see tähendab, et ta võib juba jaanuaris käed lüüa mõne teise võistkonnaga.

"Meie positsioon on väga selge," ütles PSG president kolmapäeval. "Me tahame, et ta siia jääks. Kui Mbappe tahab siia jääda, peab ta sõlmima meiega uue lepingu. Me ei saa lasta maailma parimal mängijal lahkuda vabatehinguga. See lihtsalt ei ole võimalik."

2017. aastal PSG-sse laenule läinud ja aasta hiljem klubiga liitunud 24-aastane Mbappe on olnud viimasel viiel hooajal Prantsusmaa kõrgliiga resultatiivseim väravalööja ning on klubiga kuue hooaja jooksul viis liigatiitlit võitnud. Lisaks võitis ta Prantsusmaa koondisega 2018. aasta jalgpalli MM-i, 2022. aasta MM-il pidi Prantsusmaa finaalis Argentina paremust tunnistama. Mbappe lõi finaalis kolm väravat.

PSG on sel suvel juba pidanud hüvasti jätma Lionel Messi ning Sergio Ramosega.