U-18 neidude korvpallikoondis pidi Ukraina paremust tunnistama

Eesti alustas mängu hästi, võites esimese veerandi seisuga 13:11. Teisel veerandajal said aga ukrainlannad hoo sisse ning poolajale mindi Ukraina 28:19 eduseisul. Teisel poolajal eestlannad enam vahe tasa teha ei suutnud ning vastu tuli võtta 48:59 kaotus.

Eesti resultatiivseim oli Kätlin Kangur 12 punktiga. Ukraina poolelt tõi enim punkte Serafyma Tykha 18 punktiga.

Peatreener Sergio Cubeiro Rico ütles, et neidude koondis ei leidnud rütmi. "Täna oli meil mängus enda koha leidmisega probleeme. Me ei leidnud rünnakul oma rütmi. Kaitses ei kontrollinud me olukorda nagu me skautingu ajal rõhutasime. Oli võimatu mängu kontrollida, sest rünnakul me jalutasime ja mängisime ilma rütmita. Meil polnud energiat ja Ukraina oli 40 minuti vältel palju parem," sõnas peatreener.

Eesti lõpetas alagrupiturniiri kahe võidu ja kahe kaotusega ning mängib edasi 9.-18. koha peale. Järgmisena kohtutakse Rumeeniaga.