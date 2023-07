Kreida tõmbab taas selga Flora särgi

Käimasoleva hooaja eel siirdus Kreida laenulepingu alusel Iirimaa kõrgliiga klubisse St. Patrick´s Athletic FC. Seal kogunes keskpoolkaitsja kontole 11 liigamängu, neist üheksa algkoosseisus ning kaks tulemuslikku söötu, vahendab FC Flora kodulehekülg.

Juunis jõudis Kreida ja Iirimaa klubi vaheline koostöö lõpule ning laenuleping lõpetati. "Vladislav Kreida oli Iirimaa klubi St. Patrick's Athleticu juures laenul. Seal nende koostöö katkes, mistõttu naases ta meie juurde tagasi," sõnas Flora spordidirektor Norbert Hurt.

"Kindlasti on tegemist olulise lüliga õigel ajal, kuna me vajasime keskväljale täiendust. Ennekõike teeb Kreida meie keskvälja kaitsemängu tugevamaks, kuid ma usun, et meie ründemängu nõudmistega kohanedes on ta võimeline ka palliga mängufaasis meile juurde andma."

Kreida kannab FC Flora esindusmeeskonnas särki number 5. FC Flora koosseisus on Kreida võitnud kolmel korral Eesti meistritiitli ning korra Evald Tipneri karika ja Eesti Superkarika.