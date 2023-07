Inglismaa profimeeskonnale palgati esimene naissoost peatreener

39-aastasest Dingleyst sai tugevuselt neljandal liigatasemel (League Two) mängiva Forest Green Roversi meeskonna peatreeneri kohusetäitja.

"Ma olen oma karjääri järgmise sammu eel väga põnevil," kommenteeris UEFA profilitsentsiga Dingley. "Olen tänulik võimaluse eest samm edasi teha ning juhtida sellist progressiivset ja tulevikku vaatavat klubi."

Dingley asus Forest Greeni juurde tööle 2019. aastal, kui temast sai akadeemia pealik. Ka see oli ajalooline hetk, sest varem polnud Inglismaal ükski naisterahvas jalgpalliakadeemiat juhtinud. 2021. aastal käivitas ta seal tüdrukute osakonna.

We can confirm that Hannah Dingley has been named our Caretaker Head Coach.



Dingley will take charge of the team for tomorrow night's friendly at Melksham Town.#WeAreFGR