Selgus järgmise hooaja Eesti-Läti korvpalliliiga koosseis

Järgmisel hooajal mängivad Eesti-Läti liigas Eesti meeskondadest BC Kalev/Cramo, Tartu Ülikool Maks&Moorits, Pärnu Sadam, Viimsi, Avis Utilitas Rapla, TalTech/Optibet, Keila KK ja Tallinna Kalev.

Lätist võtavad osa BK Ogre, Latvijas Universitate, tiitlikaitsja BC Prometei, BK Ventspils, VEF Riga, BK Liepaja, Valmiera GLASS VIA ning Rigas Zelli.

Esmaspäeval teatas Rakvere Tarvas (BC Tarvas), et klubi ei suutnud koguda tähtajaks piisavalt vahendeid ning jääb sel hooajal kõrgliigadest kõrvale. "Kahjuks ei leidnud me suurt toetajat ja viimasel hetkel hüppasid mõned ka alt ära. Ma arvan, et kõikide suhtes on aus, et mitte jaanuaris-veebruaris uppuda võlgadesse ja lükata paratamatust edasi," ütles Tarva tegevjuht Tanel Suslov.

Tarva asemel osaleb sel aastal liigas Rigas Zelli.

Eesti-Läti korvpalliliiga esimesed mängud toimuvad septembri lõpus.