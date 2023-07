Atlanta pesapallur jõudis MLB-s ajaloolise tähiseni

Öösel vastu esmaspäeva alistas Atlanta kodupubliku ees Cleveland Guardiansi 4:2. Bravesi kolmandas löögivoorus pääses Acuna mängupesale ning varastas seejärel teise pesa, kogudes sellega enda hooaja 40. röövitud pesa. Lisaks jõudis Acuna tänu Ozzie Albiesile ka koju.

.@ronaldacunajr24 is the first player since Rickey Henderson in 1986 with 40+ SB and 50+ RBI before the All-Star Game.



Atlanta peatreener Brian Snitker ütles pärast mängu, et Acuna on eriline mängija. "Sa ei taha joogi järgi minna või tualetti minna, sest kui ta on platsil, siis võid millestki enneolematust ilma jääda. On väga hea, et ta just meie meeskonnas on ja et saame teda iga päev vaadata," sõnas treener.

Atlanta on võitnud üheksa järjestikust mängu ning on 57 võidu ja 27 kaotusega American League'is esikohal. Teist kohta hoiab 50 võiduga Arizona Diamondbacks, Miami Marlins on 49 võiduga kolmandal kohal.

National League'is on tähtede mängu pausile minnes esikohal Tampa Bay Rays, kes on võitnud 57 mängu. Teisel kohal on Baltimore Orioles, kes on võitnud 49 kohtumist, kaks mängu enam pidanud Texas Rangers hoiab konverentsis kolmandat kohta.