Juuli algusest jõustusid jalgpallireeglite muudatused

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasiku sõnul väheneb iga aastaga sisseviidavate muudatuste ja täienduste hulk. "Ka sel korral on paljuski tegemist reeglite omavahelise kooskõla ning väiksemate puuduste parandamisega," ütles Kaasik.

Tähtsaima muudatusena toob Kaasik esile ilmse väravavõimaluse peatamise karistusalas ja sellele järgneva punase kaardi. "Kindlasti näeme karistusalas ilmsete väravavõimaluste rikkumiste, sealhulgas lükkamiste, kinnihoidmiste või käega mängu korral ka edaspidi penalteid koos punaste kaartidega. Kuid distsiplinaarkaristuse leevendava asjaoluna, mis muudaks punase kaardi kollaseks, ei vaadata edaspidi ainult palli mängimise üritust, vaid üldist võimalust ja soovi palli pärast võidelda," selgitas Kaasik.

Reeglite muudatuste ja täiendustega on võimalik tutvuda pikemalt lugeda jalgpalliliidu kodulehelt, kuhu on juurde lisatud selgitused. Täies mahus uuenenud jalgpallireeglid on peatselt leitavad ka EJL-i kodulehel.