EM-iks valmistuv noortekoondis sai Hollandi vastu kaks kaotust ja võidu

Peatreener Tauno Lipp andis mänguaega kõigile ning katsetas erinevaid kooslusi, et EM-iks parimal moel valmis olla. Järgmisena on plaanis kontrollmängud lätlastega. "Kaks nädalat enne Hollandi mänge tulime poistega kokku ja sellest ajast peale on kõva töö käinud. Palju oleme individuaalseid asju teinud ja alles selle nädala keskel läksime mänguliste elementide juurde," vahendab volley.ee peatreeneri sõnu treeningprotsessi kohta.

"Hollandiga mängud olid ülikasulikud nii poistele kui treeneritele, nägime, kuidas seal asju tehakse, kuidas nende treeningprotsess käib. Tehniliselt on hollandlased väga head, seal tehakse aastaringselt koondise poistega lisatrenne. Nad kogunevad sellessamas treeningbaasis [kus toimusid kontrollmängud-toim] reedeti ja saavad läbi aasta pea igal nädalavahetusel seal treenida. See on võimalik, sest noored mängivad ainult oma vanuseklassis, mitte mitmes erinevas nagu meil Eestis. Meie poisid on aga võrkpallialaselt üsna nutikad ja võimu on meil samuti," võrdles Lipp.

Kontrollmängudest esimeses kahes keskenduti pigem oma asjadele, kolmandas mängiti juhendaja sõnul juba puhtalt tulemusele. "Poisid on praegu sellises konditsioonis nagu vaja. Teeme igapäevaselt kolmestes gruppides trenni ja see annab neile väga palju juurde. Samas ka võtab palju. Ajaliselt arvasin, et jõuame selle kuu ajaga veel rohkem teha, aga nüüd on natuke ikka tunne, et ajast jääb puudu ja nii põhjalikult ei saa mingeid asju teha, kui tahaks. Aga kokkuvõttes on kõik hästi ja ettevalmistus on väga korralik ning seis hea," lisas Lipp.

Kontrollmängude tulemused:

Eesti meeskond sai esimeses kohtumises kirja 1:3 (22:25, 14:25, 11:25, 31:29) kaotuse. Joosep Kurik oli kuue punktiga (+0) eestlaste resultatiivseim, võrdselt viis punkti tõid nii Andres Jefanov (-3) kui Patrick Saimre (-5). Eesti vastuvõtt oli 55% ja rünnak 20%, blokipunkte teeniti seitse ning servipunkte kuus (eksiti 18 servil). Hollandile tõi üheksa punkti (+2) Bram van der Wel ja Joep Sjoers (+7). Hollandi vastuvõtt oli 54% ja rünnak 38%, blokist teeniti 12 ja servilt viis punkti (18 viga).

Järgmisel päeval mängiti kokkuleppel viis geimi, millest neli võitsid hollandlased, tulemuseks Eesti poolelt vaadates seega 1:4 (21:25, 20:25, 13:25, 20:25, 15:11). Taas vedas Eesti meeskonna rünnakuid Joosep Kurik, tuues seekord 21 punkti (+5; sh 5 serviässa), Andres Jefanov lisas üheksa (-11) ning Patrick Saimre kaheksa punkti (+2). Eesti noormeeste vastuvõtt oli 40%, rünnak 37%, blokipunkte saadi üheksa ja servipunkte 11 (eksiti 23 pallingul).

Viimasel päeval mängiti samuti kokkuleppel viis geimi ning neist kolm esimest võitsid eestlased. Geimid kokku 3:2 (25:22, 25:19, 25:19, 23:25, 12:15). Selles mängus kerkis resultatiivseimaks taas Joosep Kurik, kelle arvele kogunes 23 punkti (+7). Carl Kreek panustas 15 (+6) ning Marten Joonah Üprus 13 silma (+11). Vastuvõtt oli 54% ja rünnak 47%, blokipunkte kogunes 11 ning servil löödi viis ässa ja tehti 31 viga. Hollandi edukaim oli taas üheksa punktiga (+1) Bram van der Wel. Hollandlaste vastuvõtt oli 52% ning rünnakuid lahendati 34-protsendiliselt, blokiga teeniti viis ja serviga kaheksa punkti (19 viga).

Hollandis mängiti koosseisus: Regan Rohumets, Mattias Püvi, Carl Kreek, Hendrik Hollas, Jesper Neuhaus, Patrick Saimre, Aleks Antsi, Marten Joonah Üprus, Georg Kutser, Joosep Kurik, Aksel Aavik, Andres Jefanov.

Eesti kuulub U-17 EMil esimesse alagruppi, kus lisaks mängivad Montenegro, Bulgaaria, Türgi, Sloveenia, Belgia, Austria ja Kreeka. Teises alagrupis mängivad Poola, Itaalia, Tšehhi, Prantsusmaa, Serbia, Soome, Holland ja Hispaania.