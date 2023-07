U-17 käsipallikoondis alustas EM-i võidu ja kaotusega

EM-il osaleb 20 noortekoondist, kes on jagatud nelja viiesesse alagruppi. Eesti koondis mängib B-alagrupis koos Rootsi, Islandi, Poola ja Läti eakaaslaste koondistega.

U-17 noormeeste koondise debüüt Euroopa lahtistel meistrivõistlustel oli võidukas, kui avamängus alistati Poola koondis 25:18 (11:13).

Esimene kohtumine algas natuke rabedalt ning enesekindlustust otsides. Noormehed kogusid end iga mänguminutiga ning hoolimata algsest kaotusseisust pöörati mängukäik enda kasuks, teise poolaja alguses võeti mängus juhtroll ning kaotusseis pöördus eduks.

"Esimene mäng turniiril ja alguses väristasime ning tulid pallikaotused. Edasi näitasime paremat võitlusvaimu, olime natuke mentaalselt tugevamad ja toetasime üksteist. Läbi pisikeste kavaluste ja nõksude saime väikse edu, mille realiseerisime võiduks. Olen rahul enda mänguga ja võistkond mängis suurepäraselt," kommenteeris koondise kapten Kristofer Liedemann avamängu.

Väravad kohtumises Poola koondisega: Kristjan Heinla 5, Kristofer Liedemann, Marti Neudorff, Karlis Kalk, Johannes Pertelson 3, Jaan Pirk, Trivo Vaigurand, Andre Ansip 2, Aleksandr Vassiljuk, Markus Arik 1.

"Esimese mängu võiduemotsioon on parim emotsioon, mida võtta kaasa teiseks mänguks Islandi vastu. Anname endast parim, venitatakse ennast ja minnakse ikkagi mängu võitma," avaldas Liedemann mõtteid päeva teiseks mänguks.

Neli tundi pärast avamängu läks Eesti vastamisi Islandi eakaaslatega ning kaotas 14:24 (4:12).

Kohtumine algas sarnaselt avakohtumisele end otsides. Eesti avavärava viskas Jaan Pirk küll juba avaminutil, kuid Island realiseeris paremini ja kuuendaks mänguminutiks oli Islandi edu 1:4. Eesti koondisel oli kasutada nii seitsmendal kui ka kaheksandal mänguminutil karistusvise, kuid neid ei suudetud realiseerida.

Esimese poolaja keskpaigas, kui Jaan Pirk sai kaheminutise karistuse, vaatas tabloolt vastu seis 1:5. Kaks minutit hiljem realiseeris Kristjan Heinla seitsme meetri karistusviske ning Karlis Kalki vise tõi tabloole 3:11. Island liikus aga oma teed, eestlased ei suutnud seekord leida rohtu olukorra parandamiseks ja poolajale mindi kaotusseisus 4:12.

Teine poolaeg algas uue hingamisega. Karlis Kalki ja Trivo Vaiguranna väravatest vähenes vahe 6:12 peale. Väravalisa tõi ka Kristofer Liedemann, kuid seejärel läks Island oma teed. Kohtumine lõppes tulemusega 14:24.

"Mängude vahe oli väga lühike, meeskond ei saanud puhata ja näha oli, et eelmise kohtumise väsimus oli sees. Positiivne on see, et saime kiirrünnakud tööle, aga puudu jäi tagamängijate visetest. Peame rohkem pingutama, muidu kuhugi ei jõua," võttis kaotuse kokku kohtumises Eesti resultatiivseim mängija Jaan Pirk.

Väravad Islandi vastu: Jaan Pirk 5, Karlis Kalk 3, Kristofer Liedemann 2, Kristjan Heinla, Trivo Vaigurand, Marti Neudorf, Trivo Vaigurand 1.

U-17 koondis Euroopa lahtistel meistrivõistlustel Göteborgis: Johannes Pertelson, Andre Ansip, Oskar Luks, Markus Leidsaar, Markus Arik, Kristjan Heinla, Jasper Arnover, Karlis Kalk, Marti Neudorf, Kaspar Nurmet, Trivo Vaigurand, Jaan Pirk, Aleksandr Vassiljuk, Averi Hännile, Mikk Kaspar Piirsalu, Kristofer Liedemann. Treenerid Toomas Heinla, Aron Jaanis, Indrek Lillsoo, füsioterapeut Kert Kähari, delegatsiooni juht Pirje Orasson.