Djokovic sai Wimbledoni keskväljakul 40. võidu järjest

Esimeses setis ka ühe servigeimi kaotanud Djokovic pääses kolmanda seti kiires lõppmängus juhtima 6:2 ja võttis võidu kolmanda matšpalli abil.

13 serviässa löönud Djokovic tegi vastasest rohkem äralööke (45:28) ja vähem lihtvigu (19:29). Teiselt servilt teenis ta 61 protsenti punktidest argentiinlase 39 vastu.

Djokovic on võitnud nüüd kõik 18 kohtumist, mida ta on pidanud Wimbledoni avaringis. Samuti sai serblane tähistada 40. võitu järjest Wimbledoni keskväljakul. Ühtlasi on ta sel hooajal võitnud 20 kiirest lõppmängust 16.

Järgmises ringis ootab teda austraallane Jordan Thompson (ATP 70.), kes lülitas konkurentsist ameeriklase Brandon Nakashima (ATP 55.) 2:6, 2:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3.