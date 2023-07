Katar üllatas võiduga Mehhiko üle ja edasipääsuga

Katar oli kaotanud avaringis Haitile 1:2 ja piirdunud teises voorus 1:1 viigiga Hondurase vastu ning vajas nüüd edasipääsu juba kindlustanud Mehhiko vastu võitu ja pidi lootma ka Hondurase abile.

Hazem Shehata viiski Katari 27. minutil juhtima ja rohkem väravaid ei löödud. Ühtlasi tähistas tulemus Mehhiko esimest kaotust Gold Cupi nime kandva turniiri alagrupifaasis pea kümne aasta jooksul.

Kuna Haiti kaotas eduseisust Hondurasele 1:2, siis tähendas see edasipääsu Mehhikole (6 punkti) ja Katarile (4) ning väljajäämist Hondurasele (4) ja Haitile (3). Võrreldes Katariga sai Hondurasele saatuslikuks kehvem väravatevahe, millele pani aluse avavooru 0:4 kaotus Mehhikole.

A-grupi viimane voor möödus vähemdramaatiliselt. Võõrustaja USA alistas Trinidad ja Tobago 6:0 ning Jamaica oli üle Saint Kitts ja Nevisest 5:0. Seejuures ameeriklane Jesus Ferreira tegi teist mängu järjest kübaratriki.

A-grupist pääsesid seitsme punktiga edasi USA ja Jamaica, Trinidad ja Tobago jäi kolme punkti peale. Väikeriigi Saint Kittsi ja Nevise meeskond kaotas kõik kolm kohtumist koondskooriga 0:14.

Teisipäeval tõmmatakse joon alla mängudele C- ja D-alagrupis, kus edasipääsu on kindlustanud üksnes C-grupis Panama. Kindlasti peab D-grupis võitma Kanada, kes on seni saanud vaid viigid. Viimases voorus kohtutakse autsaider Kuubaga.