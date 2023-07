Maailma neljas reket Pegula alustas keerulise võiduga

Kohtumine kestis kaks tundi ja 23 minutit, kuid Pegula võinuks pääseda ka lihtsamalt, sest teise seti kiires lõppmängus jättis ta kasutamata kolm matšpalli.

Pegula esimene serv töötas 58-protsendiliselt, aga teine serv toitis teda pisut paremini kui Davise oma - ta teenis teiselt servilt 62, Davis 42 protsenti punktidest.

Järgmisena ootab teda hispaanlanna Cristina Bucsa (WTA 78.), kes sai veelgi kauem kestnud matšis jagu venelannast Kamilla Rahhimovast (WTA 72.) 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).

Pegula on jõudnud suure slämmi turniiridel viis korda veerandfinaali, aga vaid Wimbledonis pole see õnnestunud. Parimaks on jäänud mullune kolmas ring.