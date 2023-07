Rakvere Tarvas taandub Eesti tippkorvpallist

"Kahjuks ei leidnud me suurt toetajat ja viimasel hetkel hüppasid mõned ka alt ära. Ma arvan, et kõikide suhtes on aus, et mitte jaanuaris-veebruaris uppuda võlgadesse ja lükata paratamatust edasi," ütles Tarva tegevjuht Tanel Suslov Delfi Spordile.

"Kõigile oleks hea, kui Virumaa sats kõrgliigas oleks ja küll korvpalliliit tuleks tähtajaga vastu," lisas tiimijuht, kelle sõnul oleks vaja 400 000 euro suurust eelarvet, et konkurentsivõimeline tiim välja panna.

Klubi vedanud MTÜ MinuTarvas lõpetab tegutsemise ning kui ühel hetkel Lääne-Virumaa korvpall kõrgliigasse naaseb, siis teiste eestvedajatega. "Me ei näinud mõtet kulutada poolt eelarvet ära ja loota, et kõik läheb hästi ja leiame poole hooaja pealt toetajaid juurde," sõnas Suslov.

Juuni alguses teatas klubi, et on palganud peatreeneriks eduka korvpalluri ning treeneri Howard Frieri. "Howard oleks ilmselt olnud võtmetegur, kelle pärast sinna oleks tuldud. Olid huvitavad vestlused, sai mõnegi huvitava mängijaga räägitud, aga lõpuks jäi asi raha taha," sõnas Suslov.

BC Tarvas pälvis lõppenud hooajal Eesti-Läti korvpalliliigas vaid kolm võitu ning jäi põhiturniiril viimaseks.