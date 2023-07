Juursalu pälvis paratriatloni MK-etapil Hispaanias seitsmenda koha

Sprindidistantsil peetud võistlusel mõõdeti Juursalu koguajaks 1:30.20. Tegemist on eestlanna esimese MK-etapiga ja üldse teise paratriatloni välisvõistlusega. Võidu pälvis valitsev Euroopa meister Claire Cashmore ajaga 1:08.59, teiseks jäi hispaanlanna Andrea Miguelez Ranz (+6.08) ja kolmandana lõpetas poolatar Marta Dziecatkowska (+6.50).

Juursalu sõnul ei läinud ujumine ja jooks seekord plaanipäraselt, aga välismaine võistlus andis häid kogemusi ja õppetunde. "Rattarajal olin teistega võrdne, aga joosta oli valus. Madridis võistlemise järel olin haige ja ujumises tekkis tõenäoliselt hingamisega seetõttu probleem," sõnas Juursalu.

Hollandis Holtenis peetud täiskasvanute Premium kategooria Euroopa karikasarja etapil pälvis Risto Holtmeier eliitmeeste konkurentsis 58. koha. Oma esimesel täiskasvanute Euroopa karikasarja etapil võistelnud Holtsmeier ujus 750 meetrit ajaga 9.43, sõitis seejärel 20 km rattaga ajaga 29.35 ning jooksis 5,5 km ajaga 19.44. Koguaeg 1:00.11 andis eestlasele 58. tulemuse.

"Ujumisega jään rahule, sest sain kogu ujumisdistantsi ujuda nii, et kaklema ei pidanud. Rattarajal sain kohe teise suurde gruppi ning hakkasime järjest eespool olevaid võistlejaid püüdma. Umbes 12. kilomeetril tuli tõus ning grupis pandi käiku juurde. Mul ei olnud aga sellist jõudu võtta, et nendega kaasa minna. Jooksuga jään samuti rahule. Läksin oma tempoga minema ja suutsin isegi seejärel kiiremaks minna, et mitte rohkem kohti kaotada," sõnas Holtmeier.

Võistluse võitis uusmeremaalane Janus Staufenberg ajaga 53.49. Austraallane Bradley Course kaotas talle 11 ja kanadalane Daniel Damian 24 sekundiga. Eliitnaiste klassis jõudsid pjedestaalile belglanna Jolien Vermeylen (1:00.06), hollandlanna Rachel Klamer (+0.04) ja uusmeremaalanna Olivia Thornbury (+0.40).