Eestlased tegid edetabelites languse, vaid Kanepi püsis paigal

Wimbeldoni slämmiturniiri eel avalikustatud tennise maailma edetabelites langesid kõik Eesti mängijad peale Kaia Kanepi, kes läheb slämmiturniirile vastu 101. tabelireal. Eesti esireket Anett Kontaveit langes kaks kohta ning on karjääri viimase turniiri eel maailmas 81. kohal.

Wimbledoni turniiri järel tippspordist taanduv Anett Kontaveit läheb enda karjääri viimasele turniirile vastu maailma 81. reketina ning kohtub turniiri avaringis 111. real asetseva itaallanna Lucrezia Stefaniniga.

Eelmisel nädalal esisajast välja langenud Kaia Kanepi püsis 101. real ning kohtub Wimbledoni avaringis venelanna Veronika Kudermetovaga, kes on värskeimas edetabelis 12. positsioonil.

Languse tegid läbi ka teised eestlannad: Elena Malõgina langes kolm kohta ja on WTA maailma edetabelis nüüd 325. real, Maileen Nuudi langes samuti kolm kohta ja on nüüd maailma 549. reket.

Naiste tennise maailma edetabeli tipus jätkab poolatar Iga Swiatek, teisel kohal on valgevenelanna Arina Sabalenka ning kolmandat kohta hoiab Kasahstani esindav Jelena Rõbakina, kes asub Wimbledonil tiitlit kaitsma. Esikümnesse murdis venelanna Darja Kasatkina, kes tõusis tšehhitari Barbora Krejckiova ette. Neljandal real jätkab ameeriklanna Jessica Pegula, maailma viies reket on prantslanna Caroline Garcia.

Meeste maailma edetabelis langes Mark Lajal seitsme koha võrra ning jätkab maailma 244. reketina. Kristjan Tamm langes kaheksa kohta ja on nüüd maailma 641. reket, Daniil Glinka langes kolme koha võrra ja on ATP edetabelis 710. real.

Ka meeste edetabeli tipp püsis muutuseta, esireketina jätkab 20-aastane hispaanlane Carlos Alcaraz, teisel real asetseb Wimbledoni turniiri tiitlikaitsja Novak Djokovic ja kolmandal kohal on venelane Daniil Medvedev. Neljandal kohal on norralane Casper Ruud, maailma viies reket on kreeklane Stefanos Tsitsipas.