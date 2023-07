Roosiorg tegi Indoneesia MM-etapil karjääri parima tulemuse

Indoneesias toimunud motokrossi maailmameistrivõistluste etapil pälvis Hardi Roosiorg (Honda) MXGP klassis 13. koha, mis on tema karjääri parim tulemus. Teise järejstikuse etapivõidu võttis Romain Febvre (Kawasaki).

Ajasõidus sai Roosiorg kirja 14. ringiaja ja samal positsioonil lõpetas ta ka kvalifikatsioonisõidu. Esimeses võistlussõidus võttis eestlane stardi järel sisse 13. koha ja sellel positsioonil jõudis ta ka finišisse.

Stardi järel asus sõitu juhtima Febvre, kes ka enamuse sõidust esikohta enda käes hoidis. Kaks ringi enne sõidu lõppu suutis sarja liider Jorge Prado (GASGAS) aga Febvrest mööduda ning sõiduvõidu võtta. Febvre lõpetas sõidu teisena ja Glenn Coldenhoff (Yamaha) kolmandana.

Teist sõitu alustas Roosiorg 14. kohal. Ees olevad konkurendid liikusid vaikselt eest ära ja eestlane jõudiski finišisse samal kohal. Stardi järel asus sõitu juhtima Prado, kuid Febvre suutis mõne ringi järel temast mööduda. Kuigi Prado püsis kogu sõidu Febvrel sabas, siis prantslane oma kohta enam ei loovutanud ja võttis võidu. Prado lõpetas teisena, Coldenhoff taas kolmandana.

Etapi kokkuvõttes tuli esikohale 47 punktiga Febvre, teise koha sai sama punktisummaga Prado, kolmas oli 40 punktiga Coldenhoff. Roosiorg teenis etapilt 15 punkti, mis andis talle 13. koha.

Üldarvestuses on Roosiorg 52 punktiga 22. kohal. Liider Pradol on 562 punkti, teisel kohal on 459 punktiga Febvre ja kolmandal kohal 415 punktiga Ruben Fernadez (Honda).

MX2 klassis teenis 50 punktiga esikoha Jago Geerts (Yamaha), teise koha sai 42 punktiga Andrea Adamo ( KTM) ja kolmanda koha 38 punktiga Simon Laengenfelder (GASGAS). Adamo edu üldkokkuvõttes Thibault Benistanti (Yamaha) ees suurenes 26 punktile.