Tattar jäi profituuri Minnesota etapil teiseks

Allen alustas Minnesota etappi hea tulemusega, kui lõpetas avaringi 57 viskega. Tattar jäi ameeriklannast nelja viske kaugusele, kuid võttis teises ringis ühe viske tagasi ning läks viimasele ringile vastu kolmeviskelise kaotusega.

Allen ja Tattar võistlesid otsustavas ringis tasavägiselt, kuid Tattar jäi kolmanda raja järel ameeriklannast viie viskega maha. Eestlanna lõpetas seejärel aga seitsmenda raja kahe viskega ning lihvis sellega Alleni edu vaid ühe viske peale. Ameeriklanna edestas Tattarit aga neljal järjestikusel rajal ühe viskega ning lõpetas turniiri 181 viskega, edestades eestlannat lõpuks kolme viskega.

Kolmandaks jäi 188 viskega lõpetanud ameeriklanna Holyn Handley, Keiti Tätte lõpetas Minnesota turniiri 35. kohal (+15).

Tattar hoiab hooaja üldarvestuses kindlat esikohta, olles võitnud seitse etappi. Lisaks on eestlanna sel hooajal kahel etapil teise koha pälvinud. Hooaja peale on Tattar kogunud 1018,5 punkti, Catrina Allen on 757,25 punktiga teisel kohal, esikolmikusse mahub veel ameeriklanna Missy Gannon, kellel on 733,83 punkti. Keiti Tätte on hooaja peale kogunud 224,13 punkti ning asetseb üldarvestuses 37. real.