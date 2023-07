TÄNA OTSEBLOGI | Kontaveit alustab Wimbledonis karjääri viimast turniiri

27-aastane Kontaveit paikneb maailma edetabelis 79. real, 25-aastane itaallanna aga 111. kohal. Kohtumine pidi algselt toimuma esmaspäeval 15. väljaku viimase ehk neljanda mänguna, mis pidi Eesti aja järgi kõige varem algama kell 19.30.

Pärastlõunal tabasid Wimbledoni tennisekompleksi aga vihmahood ning hilisõhtul teatasid korraldajad, et kuna kolm eelnevat mängu venisid samuti pikale, leiab Kontaveidi ja Stefanini mäng hoopis aset teisipäeval. Edasi lükati veel mitu õhtuse osa viimast matši.

Täpsustatud ajakava alusel mängivad Kontaveit ja Stefanini nüüd teisipäeval kuuenda väljaku teises matšis, mis algab Eesti aja järgi kõige varem kell 14.30. Kell 13 tulevad seal väljakule Marcos Giron ja Hugo Dellien.

Stefanini sai kvalifikatsiooni ostustavas matšis üle kolme tunni kestnud kohtumises 6:2, 6:7 (3), 7:6 (9) jagu hiljuti pikalt vigastuspausilt naasnud Taiwani tennisistist Su-Wei Hsiehist (WTA 954). See on alles teine kord, kui Stefanini on slämmiturniiril põhitabelisse pääsenud, esimest korda läbis ta edukalt kvalifikatsiooni tänavustel Austraalia lahtistel, kus jõudis lõpuks teise ringi.

Võidu korral läheks Kontaveit teises ringis ilmselt vastamisi 32. asetatud tšehhitari Marie Bouzkovaga (WTA 32.), kes kohtub avaringis läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud šveitslanna Simona Waltertiga (WTA 115.).

Eesti tenniseliidu peasekretäri Allar Hindi sõnul on Kontaveit soosiku rollis. "Pigem on Anett mängus soosik, kuid teistpidi on Stefanini kvalifikatsioonist tulnud mängija, kes on kolm mängu alla saanud. See kindlasti tasakaalustab seda. Midagi lihtsat ei tule," hindas Hint eelmisel nädalal intervjuus ERR-ile.

Kontaveit teatas 20. juunil, et tõmbab seljavigastuse tõttu sportlaskarjäärile joone alla ja astub viimast korda võistlustulle Wimbledoni suure slämmi turniiril.

"See on minu jaoks ääretult emotsionaalne otsus, sest armastan tennist. Armastan seda mängu, mis on seni olnud minu elu keskmik, kirg ja eesmärk saavutada maksimaalselt häid tulemusi. Iga professionaalne mängija teab, kui raske on tennises tippu jõuda ja veelgi raskem seal püsida. Iga tiitlivõidu nimel tuleb pingutada mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt," selgitas Kontaveit lõpetamisotsust.