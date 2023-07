OTSEBLOGI | Kanepi alustab Wimbledoni maailma 12. reketi vastu

Kanepi (WTA 101.) kohtub avaringis venelanna Veronika Kudermetovaga (WTA 12.) 18. väljaku avamängus, mis algab täna Eesti aja järgi kell 13.

Varem on nad omavahel mänginud kolmel korral ja Kanepi juhib mängudega 2:1, aga tema mõlemad võidud pärinevad 2019. aastast ja on saadud liival.

"Kaial on kindlasti väga raske vastane, kes võib-olla Wimbledonis sellist tulemust ei ole teinud, aga ütleme nii, et tema muruturniirid nii sellel kui ka eelmisel aastal näitavad, et ta jõuab poolfinaalidesse ja finaalidesse. Temal on ka murumängud all, mida täna Kaial ega Anetil ei ole," kommenteeris Eesti tenniseliidu peasekretäri Allar Hint ERR-ile.

Edu korral kohtub Kanepi teises ringis tšehhitari Marketa Vondroušova ja ameeriklanna Peyton Stearnsi vahelise kohtumise võitjaga.