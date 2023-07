Duplantis rõõmustas kodupublikut, Ceh alistas Stahli

Duplantis ületas esimesel katsel nii 5.62, 5.82 kui ka 5.95, millest piisas, et Stockholmi etapil esikoht kindlustada. 23-aastane rootslane ületas siis 6,05 meetri kõrgusel asuva lati ning proovis seejärel parandada endale kuuluvat maailmarekordit, kuid ei suutnud kolme katsega 6.23 ületada.

"Leidsin hoovõtul külmast ilmast hoolimata enda rütmi üles. See ei olnud täpselt see ilm, mida me soovisime. Ma tahan igal võistlusel hästi hüpata, aga see etapp on maailmameistrivõistluste järel minu jaoks hooaja tähtsaim," sõnas Duplantis pärast kodust Teemantliiga etappi.

Teivashüppes jäi teiseks MM-i pronksmedalist Ernest John Obiena tulemusega 5.82, kolmas oli Norra hüppaja Pal Haugen Lillefosse 5.72-ga.

Gerd Kanteri maailmameistrist õpilane Kristjan Ceh pälvis meeste kettaheites etapivõidu, kui saatis ketta teisel katsel 69,83 meetri kaugusele.

"Vihm ei häirinud mind, sest mul on hea haare, mu tehnika oli peaaegu täiuslik. Tegelikult oli mul jõudu üle 70 meetri heita," sõnas paar nädalat tagasi Jõhvis hooaja tippmargi ja isikliku rekordi püstitanud sloveen.

"Sain kahel korral 69 meetrit kätte, mis näitab head stabiilsust. See aasta on kettaheites hullumeelne olnud - viis meest on üle 70 meetri heitnud. Nad olid ka etapil kohal, seega konkurents oli tihe. Ma tahan lihtsalt heiteringis end hästi tunda, pean teistest paremini heitma. Tean, et Daniel [Stahl] võistles kodumaal, aga ma olen hetkel 70 meetri vormis," lisas Ceh.

Teiseks jäi rootslasest rivaal Daniel Stahl, kes sai enda parimal katsel hakkama tulemusega 67.57, kolmandana lõpetas Leedu sportlane Andrius Gudzius tulemusega 67.19. Mykolas Alekna jäi tulemusega 66.91 neljandaks.

Naiste 200 meetri jooksus pälvisid briti jooksjad kaksikvõidu, kui Daryll Neita ületas joone ajaga 22,50 ning Dina Asher-Smith ajaga 22,58. Kolmandaks jäi Hispaania sprinter Jael Bestue ajaga 22,59. Meeste 100 meetri jooksus jäi 10 sekundi piir ületamata, esikoha pälvis Lõuna-Aafrika Vabariigi sprinter Akani Simbine (10,03).

Naiste 1500 meetri jooksus mahtusid esikolmikusse vaid Etioopia jooksjad: Freweyni Hailu pälvis esikoha ajaga 4.02,31, teiseks jäi Diribe Welteji ajaga 4.02,79 ning kolmandana lõpetas Hirut Meshesha ajaga 4.03,01.

Rasmus Mägi jäi 400 meetri tõkkejooksus kolmandaks, kuid enam kõneainet pakkusid lõpusirgel end sisse seadnud ühenduse A22 Network kliimaaktivistid, kes blokeerisid jooksjate tee omaalgatusliku finišilindiga. Kindla võidu võttis norralane Karsten Warholm.