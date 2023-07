Liverpool lõi käed Ungari jalgpallitähega

Viimati 2020. aastal meistriks tulnud Liverpool käis 22-aastase Szoboszlai eest RB Leipzigile välja 70 miljonit eurot, mis oli ungarlase väljaostuklausliks.

"Viimased kolm-neli päeva on olnud väga pikad ja keerulised, aga lõpuks olen siin ja ma ei jõua alustamist ära oodata," sõnas Szoboszlai. "See on ajalooline klubi väga heade mängijate ja treeneriga, kõik on siin hea. Minu jaoks oli täiuslik järgmine samm astuda sellisesse klubisse."

Szoboszlai käis nii 2021/22 kui eelmisel, 2022/23 Bundesliga hooajal Leipzigi eest väljakul 31 mängus ja lõi kuus väravat. Kõigi sarjade peale on ta kahe hooaja jooksul andnud 22 resultatiivset söötu. Ungari eest on ta noorele eale vaatamata teinud juba 32 koondisemängu ning neis löönud seitse väravat, sealjuures lõi ta eelmisel suvel Rahvuste liigas Ungari võiduga Inglismaa üle lõppenud mängus ainsa värava.