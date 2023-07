NBA kolmikduublikuningas jätkab karjääri Los Angeleses

Oma NBA-karjääri Oklahoma City Thunderis alustanud ning hiljem Houston Rocketsis ja Washington Wizardsis mänginud Westbrook liitus 2021/22 hooaja eel Los Angeles Lakersiga, tänavu veebruaris lõi ta käed teise LA meeskonna Clippersiga, kelle eest kogus 21 mängus keskmiselt 15,8 punkti, 7,6 resultatiivset söötu ja 4,9 lauapalli.

Järgmise kahe hooaja eest teenib kuue aasta tagune MVP 7,8 miljonit dollarit. Tunamullu sai Westbrookist NBA ajaloos enim kolmikduubleid saavutanud mängija, 24457 punktiga on ta NBA ajaloo resultatiivseimate mängijate nimekirjas 32., 9162 resultatiivse sööduga üheksas.

Clippers on Paul George'ile, Kawhi Leonardile ja Westbrookile täiendust otsimas: ESPN kirjutas laupäeval, et Los Angelese meeskond on huvitatud Portlandi staari Damian Lillardi palkamisest, samuti on räägitud võimalikust vahetustehingust Philadelphia 76ersiga, et tiimi täiendada James Hardeniga.