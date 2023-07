U-19 käsipallineiud lõpetasid kontrollturniiri kaotusega Soomele

Soomlased olid turniiril olnud edukad ning ka kohtumises Eestiga olid nad favoriidid, olles eelmistel päevadel alistanud Läti 42:28 ja Leedu 34:31. Eesti tulemusteks oli võit Läti üle 32:24 ja kaotas Leedule 22:43.

Neidude koondisele algas kohtumine Soomega võitluslikult. Soomlased realiseerisid küll edukamalt, kuid eestlased seda kergeks neile ei teinud. Eesti skoori avas Diana Laosaar kolmandal mänguminutil ning juba järgmisel rünnakul tõi ta lisa ja seisuks 2:3. Võitlusliku värava tõi kümnendal mänguminutil Simona Koppel ja lisa tõi ka Caroly Aruvel, ning seisuks 5:7. Vähemuses mängides said eestlased punktilisa Inga Busina väravast. Kuid soomlased olid teinud väikese vahespurdi, millega ei suudetud kaasa minna, siis Marianna Kireeva aitas vahet vähendada ja seisuks 7:11. Eestlased jätkasid viskevõimaluste otsimist ning augu soomlaste kaitses leidis Laura Kärner, tuues pärast mitmeminutist väravatepõuda lisa ja seisuks 8:18. Poolajale mindi kaotusseisus 10:24.

Teine poolaeg mängupilti suuri muutusi ei tulnud. Eesti jätkas võimaluste otsimisega realiseerimiseks ning soomlased suurendasid vahet.

Peale kohtumist ja kaotust Soomele hindas treener Martin Noodla mängu õpetlikuks. "Tänases kohtumises me teadsime, et Soome mängib hästi agressiivselt. Seadsime eesmärgiks proovida ühe-kahe mängija koostööd. Lisaks tahtsime teada, kuidas me tehnilise poole pealt sellise agressiivse mängustiiliga hakkama saame. Saime oma õppetunni. Oli asju, mis toimisid, ja kui väsimus tunda andis, siis kadus mõte ja tuli tehnilist praaki sisse."

Tervikuna jäi treener turniiriga rahule ja vajalik info võistkonna seisust saadi kätte. "Turniir kulges täitsa hea rütmiga. Saime palju katsetada ja neil, kel oli olnud mängupaus, said mänguaega. Oluline on, et kõik jäid terveks. Minu kui treener jaoks oli täiesti normaalne tulemus. Numbrilise osa pealt, siis meil ei olnud eesmärgiks sellel turniiril numbreid teha, töö käib järgmise turniiri jaoks."

Kokkuvõtvalt kogu turniirist leidis Noodla, et oli kolm väga eriilmelist ja erinevate eesmärkidega mängu. "Esimeses mängus oli eesmärgiks süsteemi sisse töötamine, kuidas teha vahetusi ning anda kõigile mänguaega. Teises kohtumises oli eesmärk võita. Üritasime teha võimalikult head tulemust. Kolmas mäng oli individuaalne, erinevad mängijad pidid neile seatud ülesandeid realiseerima."

Väravad mängus Soome vastu: Diana Laosaar (valiti ka võistkonna parimaks mängijaks) 7, Elle-Liis Liivas, Marianna Kireeva, Jenny Horn, Simona Koppel, Inga Bušina 2, Gertu Jõhvikas, Caroly Aruvel, Johanna Kalgan, Laura Kärner 1.

4-Nations Handball Tournamenti Riias oli osa ettevalmistusest juuli keskel Leedus toimuvale U-19 EM-turniirile. Samaaegselt toimub kaks turniiri - teine peetakse Kosovos.

Klaipedas toimuval turniiril osaleb kaheksa koondist, kes on jagatud kahte grupp. B-grupis mängivad Eesrti kõrval võõrustajad, Sloveenia ning Bosnia ja Hertsegoviina. A-gruppi kuuluvad Hispaania, Türgi, Bulgaaria ja Fääri saared.

U-19 neidude koondis Riia turniiril: Sofia Sittšenko, Diana Laossaar, Marianna Kireeva, Valeria Sohhina, Inga Bušina, Darja Belokurova (Reval-Sport), Elle-Liis Liivas, Gertu Jõhvikas, Johanna Kalgan, Hannah Mänd, Simona Koppel, Laura Kärner (HC Tabasalu), Jennifer Aleksandra Mednikova, Caroly Aruvel (SK Aruküla), Jenny Horn, Karina Kuul (SK Tapa/Tapa valla SK). Treenerid Kerli Jõks, Martin Noodla, füsioterapeut Anastassia Volkova.