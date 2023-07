Chelsea ostis Hispaania kõrgliigast 22-aastase ründaja

22-aastane senegallane esindas eelmisel hooajal Hispaania kõrgliigasse kuuluvat Villarreali, kus osales 38 liigamängus ja lõi 13 väravat. "Ta on noor suure potentsiaaliga mängija," põhjendasid Chelsea spordidirektorid Laurence Stewart ja Paul Winstanley.

"Me usume, et ta on oma karjääris järgmiseks sammuks valmis ning ootame tema koostööd meie uue peatreeneri Mauricio Pochettino ja Chelsea võistkonnakaaslastega."

Klubid ei avalikustanud üleminekusummat, aga meedias levivate teadete kohaselt oli see 32 miljonit inglise naela ehk ca 37,25 miljonit eurot.

Tegemist on Chelsea teise ostuga sel suvel pärast Christopher Nkunku tulekut RB Leipzigist. Prantslasest ründemängija eest tasuti 52 miljonit naela ehk enam kui 60 miljonit eurot.

Küll aga on klubi tegelenud palju enam müümisega: lahkunud on Kai Havertz (Arsenal), Mateo Kovacic (Manchester City) ja Ruben Loftus-Cheek (AC Milan) ning Saudi Araabiasse siirdunud Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly ja N'Golo Kante.