VIDEOD | Piduririke põhjustas IndyCari meistri ehmatava avarii

39-aastase prantslase vormeli pidurisüsteemi rikke tõttu rullus Pagenaud ühes kurvis suurel kiirusel teelt välja, rullus üle liivavälja ja peatus barjäärides. Piloot ei tundunud siiski suuremat viga saavat.

"[Piduri]pedaal oli põhjas, aga ei toimunud mingit aeglustumist - ja seda kõige hullemas rajaosas," kommenteeris 2016. aasta IndyCari meister pärast õnnetust esmaabipunktis olles väljaandele IndyStar.

"Õnneks on IndyCar teinud turvalisuse nimel tohutult suure töö ära ja olin rullimise ajal tuuleklaasile väga tänulik. Ma arvan, et sellel on suur mõju sellele, et siin seisan, räägin ja heas vormis olen."

Scary incident in practice 2 for @simonpagenaud.



Pagenaud has been seen and released.

It gets worse every time you watch it.



Onboard with Simon Pagenaud during his accident

Kas 2019. aastal ka Indianapolise 500 miili sõidu võitnud Pagenaud pühapäeval starti tuleb, ei ole siiski kindel, sest vastavalt reeglitele tuleb tal läbida eelnevalt tervisekontroll.

Kaheksa etapi järel on tänavust hooaega juhtimas hispaanlane Alex Palou (Chip Ganassi; 324), kellele järgnevad rootslane Marcus Ericsson (Chip Ganassi; 250) ja sel aastal Indianapolise 500 miili kihutamise võitnud Josef Newgarden (Penske; 243).