Paul Aroni põhisõit Austrias ebaõnnestus

Neljandalt kohalt startinud Aron heitles Red Bull Ringil pjedestaalikohtade eest, aga põrkas võistluse keskel kokku parimalt kohalt lähte saanud Gregoire Saucyga (ART).

Selle tulemusel kannatasid mõlemad. Šveitslasel lõhkes rehv ja esitiivavigastusega pidi boksi pöörduma ka Aron. Kumbki langes kõrgest konkurentsist.

The moment it all unraveled for Saucy and Aron #AustrianGP #F3 pic.twitter.com/DkYbBhbpMN