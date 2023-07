Paul Aron: nautisin seda sõitu ja võit oli väga hea maasikas

19-aastane eestlane startis kaheksandalt kohalt, aga tal õnnestus kõigist konkurentidest mööduda. Tegelikult oli Aron juba kvalifikatsioonis kiireim, aga tema parimat aega rajapiiride ületamise tõttu ei loetud. Viiendal etapil leitud varasemast suurem kiirus teda ei üllata.

"Teadsime hooaja algusest peale, et meil on potentsiaali selliseid tulemusi teha, aga nagu ikka uue autoga uues sarjas - tuleb teha natuke tööd, et saada auto sinna, kuhu soovime," lausus Aron intervjuus ERR-ile.

"Aasta alguses ei tundnud ma end seadistusega mugavalt. Oleme teinud aasta jooksul palju tööd ja olen ka ise teinud palju tööd oma sõiduga, et samm-sammu haaval paremaks saada. Oleme seda hooaja jooksul ka näinud."

"Oleme teinud samme edasi ja nüüd oligi vaja teha väike viimane samm Barcelonast tulles teha. Oli näha, et juba seal oli hea kiirus, aga natuke oli veel puudu, et kõik kokku panna. Suutsime see nädalavahetus siiamaani selle töö ära teha," jätkas eestlane.

"Kiirus on olnud väga hea, tiim tegi autoga hea töö ja olen sõiduga kõigest maksimumi võtta. Homme on veel üks sõit minna, mis on muidugi kõige tähtsam sõit. Loodetavasti suudame ka seal head kiirust üleval hoida."

Esimest täistabamust ei taha ta liiga suure kella külge panna. "Eks alati on hea võita, aga ausalt öeldes ei sõida ma ainult võitude pärast. Sõidan selle pärast, et see spordiala mulle meeldib ja mul on selle vastu kirg," kommenteeris ta.

"Pigem nautisin seda sõitu ise ja võit oli väga hea maasikas koogile. Tore, et see on olemas, aga loodetavasti tuleb neid sel aastal veel. Ja see oli ikkagi sprint race, püüdleme feature race'i [põhisõit] võidu poole."

Enne pühapäeva asub Aron sarja kokkuvõttes 65 punktiga neljandal kohal. Ettepoole jäävad brasiillane Gabriel Bortoleto (93), hispaanlane Pepe Marti (73), itaallane Gabriele Mini (65), vaid punktiga kaotab rootslane Dino Beganovic.

"Põhimõtteliselt kõik mu rivaalid on olnud sõitjad, kellega olen kogu oma karjääri võidu sõitnud. Kardist alates olen nende poistega võidu sõitnud ja näiteks 2018. aastal Euroopa meistrivõistlustel, kui mina võitsin, olid Beganovic, Mini, Bortoleto kõik mu peamised rivaalid," meenutas Aron.

"Eks tean neid suhteliselt pikalt. Teada on, et neil on kõrge tase. Siin sarjas on väga palju juunior-sõitjaid, vormel-1 hoiab pingsalt silma peal. Kindlasti on tase kõrge. Praegu on esikohaga vahet, aga kunagi ei tea. Tähtis on, et hoiame enesekindlust kõrgel ja toome häid tulemusi edasi koju."

"Suurem töö on tehtud, et saada auto sinna, kuhu soovime, aga iga rada on erinev, ka rehvid vahetuvad," jätkas Eesti vormelipiloot. "Aga ma ütleks, et oleme võrreldes teistega palju suuri samme teinud ja loodetavasti saame tempot üleval hoida."