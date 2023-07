Spa ringrajal hukkus noor Hollandi võidusõitja

Etapi teine sõit toimus väga keerulistes oludes, rada oli märg, nähtavus vilets ja lisaks sadas vihma juurde. Sõidu keskel anti kordusstart, misjärel põrkas mitu masinat omavahel kokku. Üks osaline oli ka 18-aastane hollandlane.

"MP Motorsport kinnitab sügava kurbusega, et meie sõitja Dilano van't Hoff suri vormeli regionaalsete Euroopa meistrivõistluste etapi teises sõidus Spa-Francorchampsi ringrajal," teates võistkond.

Vormel-1 sarja tegevjuht Stefano Domenicali lisas: "Dilano suri jahtides oma unistust jõuda mootorispordi tippu. Koos kogu mootorispordi kogukonnaga on meie mõtted tema pere ja lähedaste juures."

We share the profound shock and grief in the motorsport community today following the death of MP Motorsport racer Dilano van 't Hoff



We send all our love to his family and all who were close to him pic.twitter.com/LVDh5fD2XE