U-20 korvpallikoondis jõudis kindla võiduga poolfinaali

Eesti koondis oli mänguks kohe avavile kõlades valmis ja Aleksander Tassa viskas alustuseks seitse punkti järjest, tuues Eestile varase 7:0 eduseisu. Tassa lõpetas esimese veerandi 11 punktiga ja tablool oli seis Eesti kasuks 25:11, vahendab kohtumise käiku Basket.ee.

Eesti hoog enam mängu vältel ei raugenud, kui poolajal mindi riietusruumi seisul 53:28. Eesti suurim edu mängu jooksul oli lausa 39 punkti ning lõppskooriks jäi 87:57. Eesti meeskonnas said viis mängijat kirja kahekohalise punktisumma, neist enim viskas Aleksander Tassa 14 punkti. Henri Veesaar oli lähedal kolmikduublile, visates kümme punkti, võttes kaheksa lauapalli ning andes seitse resultatiivset söötu. Norra poolelt viskas enim Christopher Dalland, tuues 14 punkti.

"Tänane mäng oli õnneks suhteliselt pingevaba. Selles vanusekäigus on Eesti Norrast kõvasti üle, aga poisid olid tublid ja pingutasid algusest lõpuni," rääkis peatreener Alar Varrak. "Kõik mehed said mänguaega, ka need, kes siiani on seda vähem saanud. Mitte midagi halvasti Norra vastu, aga Norra ei ole täna meie mõõdupuu. Laupäeval kohtume Islandiga, kes on ka A-divisjoni võistkond, eks siis on parem pilt."

Eesti U-16 noormeeste koondis viskas taas pea kolmekohalise punktisumma, kui Rootsi eakaaslasi võideti 98:67.

Eesti alustas taas mängu tugevalt, visates avaveerandil 27 punkti. Poolajaks oli vahe paisunud juba 24 punkti peale, kui pausile mindi 55:31 eduseisul. Eestlased võitu enam käest ei andnud ja lõppseisuks jäi taas suureskooriline võit 98:67. Eestlased liigutasid efektiivselt palli, jagades koguni 27 resultatiivset söötu Rootsi 14 vastu. Eesti resultatiivseim oli Andries Kivimägi 20 punktiga, Rasmus Olop lisas 18 silma. Rootsi poolelt viskas enim Lukas Wallengren 12 punkti.

"Poisid olid mänguks hästi valmis, alustasime mängu väga hästi, saime kohe juhtohjad enda kätte ning kontrollisime mängu algusest lõpuni," sõnas peatreener Martin Rausberg. "Kindlasti tegime vahepeal ka mingeid lihtvigu, millega peame tegelema ja millest saame õppida. Kuid üldjoontes võib poistega täna väga rahule jääda selle meeskonnavaimu ja emotsiooniga, ning siit on hea edasi minna."

Eesti U-16 neidude koondis võttis turniiril vastu esimese kaotuse, kui pidid tunnistama Rootsi eakaaslaste 52:49 paremust.

Pinget ja närvikõdi jätkus terve mängu vältel, kui esimene veerand lõppes seisuga 12:14. Seejärel alustasid rootslannad teist veerandit 13:1 vahespurdiga, kuid Eesti koondis alla ei andnud ning poolajal oli tablool seis 32:38 Rootsi kasuks.

Pingeline mäng jätkus lõpusekunditeni - Lisandra Vetesina tabas 15 sekundit enne mängu lõppu viske, tuues Rootsi edu vaid kolme punkti peale. Seejärel lõikas Vetesina palli vahelt, kuid kahjuks ei tabanud Laura Liisa Grünmanni kolmene ning Eesti koondis võttis vastu napi kaotuse 49:52. Eesti resultatiivseim oli Lisandra Vetesina 14 punkti ja kümme lauapalliga. Rootsi poolelt viskas enim punkte Ya Ida Juwara Sköld 12 silmaga.

"Mängisime kaitses enam-vähem okeilt, võib kaitsemänguga rahule jääda. Sundisime vastaseid palju eksima, kuigi me ei kasutanud neid eksimusi enda kasuks ära, sest meie visketabavus oli metsikult kehv," sõnas peatreener Esko Tõnisson. "Meie trumbiks oligi agressiivne mäng pikkade rootslaste vastu ja suutsime seda peale suruda, kuigi lihtsalt viskasime lihtsad visked mööda korvi alt. Ei teagi, kas oli siis eilne mäng veel sees või mis, aga kahjuks seekord kaotus."