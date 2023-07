Raskustes olnud Lõiv sai Itaalia MK-etapil 26. koha

Põnevas finišis alistas austerlanna Laura Stigger (Specialized Factory Racing; 19.37) millimeetritega hollandlanna Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck; +0.00). Kolmandana lõpetas valitsev maailmameister Pauline Ferrand Prevot (Ineos Grenadiers; +0.06). Lõiv kaotas võitjale 54 sekundiga.

"Peale Euroopa mänge ja meistrivõistluseid pole ma end ühelgi päeval hästi tundnud. Ei tea, kas need krambid tõmbasid lihase nii läbi või lihtsalt annab viis nädalat järjest võistlemist nüüd tunda," avaldas Lõiv võistluse järel. "Igal juhul oli enesetunne algusest peale kehv. Lisaks tegin veel stardis sada viga ja tulemuseks oli peale avaringi peaaegu viimane. Rada oli keeruline, et end ettepoole sõita, seega oli vahepeal peas juba mõte, et tulen maha, aga samas trenni tuleb ju ka teha, seega otsustasin ikka lõpuni sõita."

Eliitmeeste konkurentsis võidutses sakslane Luca Schwarzbauer (Canyon CLLCTV) ajaga 19.45, edestades Lõuna-Aafrika Vabariigi maastikuratturit Alan Hatherlyt (Cannondale Factory Racing) kahe ja prantslast Joshua Dubaud (Rockrider Ford Racing Team) kolme sekundiga. Pühapäeval on MK-etapil kavas eliitklasside olümpiakrossi võistlused.