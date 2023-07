Viis matšpalli tõrjunud ameeriklane pääses Mallorcal finaali

Maailma 43. reket Mannarino alistas sel hooajal heas hoos oleva sakslase Yannick Hanfmanni (ATP 48.) 7:6 (4), 6:4, sealjuures kestis avasett tund ja seitse minutit.

27-aastane Eubanks jõudis finaali eriti dramaatilisel moel: otsustavas setis oli ameeriklane oma servil lõuna-aafriklase Lloyd Harrise vastu 4:5 ja 0:40 kaotusseisus, aga päästis kõik kolm matšpalli ning hiljem kiires lõppmängus veel kaks, võites 4:6, 6:3, 7:6 (9).

"Üritasin väljakult lihtsalt toime tulla. Alustasin aeglaselt, Lloyd mängis väga head tennist. Ütlesin endale, et pean suutma servil oma rütmi leida, sest see on sel nädalal olnud minu edu aluseks. see õnnestus ning jätkasin võitlust," kirjeldas maailma edetabelis 77. kohal olev, kuid pärast turniiri esmakordselt esiviiekümne sekka tõusev ameeriklane.