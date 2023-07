Irving jätkab karjääri Dallases, Indiana ja Memphis sõlmisid rekordlepingu

2016. aastal Cleveland Cavaliersiga NBA meistriks kroonitud mängujuht vahetati veebruaris pärast kolme ja poolt hooaega Brooklyn Netsis Dallasesse, kus ta kogus 20 põhihooaja mänguga keskmiselt 27 punkti, kuus resultatiivset söötu ja viis laupalli.

Irving toodi Dallasesse, et meeskonnal aidata võidelda läänekonverentsi tiitli nimel, ent Mavericks jäi play-off'ist sootuks välja. Kui Irving oli väljakul koos Dallase staari Luka Donciciga, võitis meeskond vaid viis ja kaotas 11 mängu.

Sellele vaatamata uskusid Mavericksi omanik Mark Cuban ja tegevjuht Nico Harrison, et Irvinguga lepingu sõlmimine on suviseks prioriteediks. "Kui meil on kaks nii talendikat mängijat, usun, et nad sobivad kokku. Arvan, et asi on mängijates nende ümber, kes peavad teadma oma rolli, kui nemad kaks on samaaegselt väljakul," sõnas Harrison aprillis.

Indiana Pacers sõlmis frantsiisi ajaloo suurima lepingu, kui lõi Tyrese Haliburtoniga 260 miljoni dollari eest käed viieks aastaks. Ka Memphis Grizzlies annab meeskonna ajaloos ühele mängijale esmakordselt üle 200 miljoni, kui 25-aastane tagamängija Desmond Bane sõlmis võistkonnaga 207 miljonit väärt lepingu.

Kõik oma karjääri seitse NBA-hooaega Toronto Raptorsis mänginud ja 2019. aastal NBA meistriks tulnud Fred VanVleet sõlmis 130 miljoni dollari eest kolmeaastase lepingu Houston Rocketsiga; allikad on ESPN-ile mõista andnud, et 33-aastane neljakordne NBA meister Draymond Green on Golden State Warriorsiga taassõlminud nelja aasta pikkuse ja 100 miljonit väärt lepingu.