Tottenhamiga liitusid Inglismaa koondislane ja Klavani endine klubikaaslane

26-aastane Maddison mängis viimasel viiel hooajal Leicester Citys, kus ta tegi kõikide sarjade peale kaasa 203 kohtumises ja lõi 55 väravat. Poolkaitsjal on Inglismaa koondises kirjas kolm kohtumist. Tottenham maksis Leicesterile 46,5 miljonit eurot ning Maddison sõlmis uue koduklubiga viie aasta pikkuse lepingu.

Eraldiseisva tehinguga liigub vastupidises suunas Harry Winks. Leicester maksab 27-aastase poolkaitsja eest 11,6 miljonit eurot. Winks veetis eelmise hooaja laenul Itaalia kõrgliigaklubis Sampdorias.

