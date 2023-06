Eesti naiskond võitis sõjalise mitmevõistlusel kulla

Kolme päeva pikkusel võistlusel võtsid võistkonnad mõõtu püstoli ja automaadi laskmises, läbisid takistusrajad maal ja vees, võistlesid orienteerumises, kauguste hindamises, granaadiviskes ning kaardi lugemises.

"Eesti naised võitsid kulla tänu tugevale sooritusele orienteerumises, mis on meil rahvuslik spordiala. Samuti alustasid mõlemad võistkonnad mitu kuud enne võistlust kokku harjutamist, et õppida tundma üksteise tugevaid ja nõrku külgi, toetada üksteist ja teha tiimitööd," ütles Eesti MILCOMP komitee esimees leitnant Kärt Praks. "Sõjaväeline mitmevõistlus paneb proovile võistlejate sõduri- ja meeskonnatöö oskused ning füüsilise ettevalmistuse. Võitmiseks peavad need olema ühtviisi tugevad," lisas ta.

Võidukasse naiskonda kuuluvad leitnant Jane Mednis õhuseiredivisjonist, veebel Aune Surva küberväejuhatusest ja seersant Karmen Alnek Kaitseliidust. Meesveteranide võistkonna moodustasid kaitseliitlased leitnant Marek Soop, leitnant Marek Zahkna ja kapral Margus Andresson. Kokku osales võistlusel 30 võistkonda üheksast riigist.

MILCOMP on rahvusvahelise reservohvitseride organisatsiooni CIOR võistlus, mida korraldatakse alates 1957. aastast igal aastal erinevas NATO riigis. Möödunud aastal sai Eesti naiskond võistlusel Ateenas hõbemedali. Eestis on võistlust korraldatud 2019. aastal, mil meesveteranid võitsid kulla, samuti on Eesti korraldada tuleva aasta võistlus.