Rein Kirsipuu tähistab 90 aasta juubelit

Rein Kirsipuu on tuntud endine Eesti jalgratturite koondise treener, kes on juhendanud olümpiavõitjat Aavo Pikkuusi. Lisaks on tema käe all korraga treeninud veel kolm olümpiavõitjat, kui ta oli NSV Liidu koondise treener – Sergei Suhhorutšenkov (grupisõit), Juri Kaširin (100 km meeskonnasõit) ja Oleg Logvin (100 km meeskonnasõit). Kirsipuu juhendas neid 1986. aasta Vuelta ajal, kui profitiimide kõrval oli osalema kutsutud nii NSV Liidu kui Poola amatööride koondised. Viktor Demidenko võitis sellel velotuuril ka ühe etapi.

Teenekas treener on juhendanud veel Riho Suuna, oma poegi Jaan ja Toomas Kirsipuud ning Liidia Hallikut, kes 1966. aasta maailmameistrivõistlustel sai naiste grupisõidus seitsmenda koha. Seda tulemust ei ole siiani keegi eestlannadest üle sõitnud.

Rein Kirsipuu ise jõudis jalgrattaspordi juurde 1950. aastal. Enne seda proovis ta kaks aastat kiiruisutamist. 1953. ja 1954. aastal krooniti ta Spartaki meeskonnas Eesti meistriks mitmepäevasõidus ning 1958. aastal püstitas ta 4 km jälitussõidus Eesti rekordi, mis oli väärt ka kuldset Eesti meistrivõistluste medalit.

Aastatel 1971-1991 oli Rein Kirsipuu jalgrattaspordiföderatsiooni treenerite nõukogu esimees, peale seda jätkas neljal aastal Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liikmena. 1997. ja 1998. aastal oli ta EJL-i asepresident ning 2001.-2004. aastal Eesti Treenerite Ühenduse juhatuse liige. Lisaks on Rein Kirsipuu aidanud rajada Otepääle ja Tartusse jalgrattaspordibaase. 1999. aastal omistati talle Eesti Kultuurkapitali aastapreemia, 2016. aastal aga rkl spordi elutööpreemia ning 2001. aastal Eesti Punase Risti V klassi teenetemärk. 2007. aastast on Rein Kirsipuu Eesti Jalgratturite Liidu auliige ja 2000. aastast Tartu linna aukodanik. Eesti spordi mõjutajana kuulub Rein Kirsipuu Eesti Spordi Kuulsuste halli liikmete hulka.