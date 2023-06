Alcaraz võib veerandfinaalis Runega kohtuda, Tsitsipas sai raske loosi

Cachin paikneb maailma edetabelis 67. real, varem pole ta Djokoviciga mänginud. 36-aastane Chardy on edetabelis langenud 534. kohale, aga ta pääses põhiturniirile tänu n-ö kaitstud edetabelikohale. Ka nemad pole varem omavahel mänginud.

Asetuste põhjal läheks Alcaraz veerandfinaalis vastamisi taanlase Holger Runega (ATP 6.) ning Djokovic venelase Andrei Rubljoviga (ATP 7.).

Kõige intrigeerivama loosi sai maailma viies reket Stefanos Tsitsipas, kes kohtub avaringis endise maailma kolmanda reketi, pikalt vigastuste käes vaevelnud 2020. aasta USA lahtiste võitja Dominic Thiemiga (ATP 90.), võidu korral võib Tsitsipas teises ringis vastamisi minna endise maailma esireketi, kolmekordse slämmivõitja Andy Murrayga (ATP 39.).

Wimbledon algab 3. juulil.

Gentlemen's Singles - Projected Quarter-finals



Carlos Alcaraz vs Holger Rune

Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas



Jannik Sinner vs Casper Ruud

Andrey Rublev vs Novak Djokovic#Wimbledon