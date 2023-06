VAATA OTSE | Kas Pärnu saab ka kodus Paidest jagu?

Kui Vaprus sai eelmises voorus nautida võidurõõmu Tartu JK Tammeka üle, siis Paide jagas koduväljakul viigipunktid Nõmme Kaju FC-ga. Meeskondade viimasest omavahelisest kohtumisest, mis peeti maikuu lõpus, väljus võitjana Vaprus.

Liigatabelis on Pärnu 25 punktiga neljas ja Paide 20 punktiga seitsmes.

Mängu peakohtunik on Grigori Ošomkov, abikohtunikud on Egerd Pajustik ja Andrus Õun ning neljas kohtunik on Karl Kena. Videokohtunikena on ametis Karl Koppel ja Tauno Rämson.'

Mängueelsed kommentaarid:

Pärnu treener Henri Rüütli: "Täismaja ees Paidega madistada peaks olema piisav motivatsioon. Tahame kindlasti positiivselt jätkata."

Pärnu mängija Reimo Madissoo: "Saime võõrsilt magusad kolm punkti. Nüüd tuleb täismaja ees Paide vastu samuti iseloomu näidata ja punktid koju jätta."

Paide treener Ats Sillaste: "Pärnu suutis eelnevas voorus taaskord tõestada, et nende usk ja võitlusvaim on sellel aastal tasemel. Tuleme tuttavale staadionile enda eesmärkidega ja teeme kõik selleks, et suurearvulise publiku ees 3 punkti endale haarata."