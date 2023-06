Peter Sagan mõisteti tingimisi vangi

33-aastane Sagan jäi võimudele silma tänavu mais, kui üritas oma rollerit hooletul moel parkida. Talle tehti kaks alkotesti ja mõlemad näitasid lubatust kõrgemat joobeseisundit.

Kaitsja vältel kannatas äsja USA-st naasnud Sagan ajavahe tõttu ja tal ei olnud aimugi oma kõrgest alkoholinäidust, kuid kohus otsustas sellest hoolimata määrata talle tingimusi vanglakaristuse ja võttis samaks perioodiks ka load ära.

"Ma pöördun teie poole ütlemaks, et mul on sügavalt kahju, et nõrkushetkel asjad ära rikkusin", kommenteeris hetkel Tour de France'iks valmistuv Sagan. "Tahan vabandada oma pere, sõprade, tiimi, meie sponsorite ja kõigi toetajate ees. Soovin oma veast õppida ja tulevikus paremaks inimeseks saada."

Tegemist polnud esimese korraga, kui Sagan Monaco võimude huviorbiiti satub. Tunamullu rikkus ta koroonaviiruse aegseid liikumispiiranguid ja sai rahatrahvi.

Sagan on võitnud Tour de France'i rohelise särgi ehk parimale punktikogujale mõeldud autasu kokku rekordilised seitse korda. Laupäeval algav velotuur peaks tema plaanide kohaselt jääma ühtlasi viimaseks osavõtuks.