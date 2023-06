Endine maailma esireket Wozniacki tuleb tagasi

Praeguseks 32-aastane poola päritolu taanlanna püsis maailma edetabeli esikohal 71 nädalat, ta võitis karjääri jooksul 30 üksikmänguturniiri ja nende seas ka 2018. aasta Austraalia lahtised.

2020. aasta Austraalia lahtiste eel teatas Wozniacki aga tippspordist loobumisest, sest soovis koos endise NBA korvpalluri David Leega pühenduda pereelule. Pärast seda on ta saanud tütar Olivia ja poeg Jamesi emaks.

"Selle kolme mängust eemal oldud aasta jooksul pidin tegema tagasi kaotatud aja perekonnaga, sain emaks ja nüüd on mul kaks ilusat last, kelle eest olen nii tänulik," kirjutas Wozniacki ühismeedias.

"Aga mul on endiselt eesmärke, mida soovin täita. Ma tahan näidata oma lastele, et oma unistusi saab ellu viia hoolimata vanusest või rollist," jätkas ta. "Otsustasime perega, et on aeg. Tulen tagasi mängima ega ei jõua ära oodata!"

Wozniacki plaanib naasta augustis Montrealis toimuvateks Kanada lahtisteks ja osaleda seejärel ka USA lahtistel. Pikem eesmärk on aga seotud 2024. aasta Pariisi olümpiaturniiriga.

Wozniackit inspireeris ameeriklanna Serena Williams, kes samuti pärast tütre Olympia emaks saamist areenile naases. "Ma arvan, et Serenat ei hinnata piisavalt selle eest, et ta jõudis nii paljude suure slämmi turniiri finaalidesse pärast Olympiat," tunnustas taanlanna.

"Tema lõpetamine on alatiseks kibemagus, nii minu kui ka paljude teiste mängijate jaoks, sest ta tähendas naiste tennisele nii palju. Ta sillutas teed paljudele meist ja näitas, et kõik on võimalik."