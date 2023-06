Pärnus võistleb Eesti tippude kõrval ka odaviske olümpiavõitja

Esmakordselt Pärnus toimuv ülemaailmse kontinentaalsarja pronks korraldustasemega (World Athletics Continental Tour Bronze label) rahvusvaheline kergejõustikuvõistlus toob Eestisse tiitlivõistlustele viivaid reitingupunkte püüdma sportlaseid 24 riigist. Eesti parimad saavad kodupubliku ees konkureerida tervelt kahekümne Euroopa riigi kergejõustiklastega, samuti Argentina, Uus-Meremaa ja Austraalia atleetidega.

Meeste 100 meetri jooksus sihib Karl Erik Nazarov Pärnus uusi tippmarke. Kahe nädala eest Jõhvis sama tasemega võistlusel Eesti rekordi (10,18) püstitanud mehe nimel on sellest kevadest ka Rannastaadionil joostud kiireim aeg (10,38). Nazarovil on pühapäeval tugevas konkurentsis hea võimalus mõlemad rekordid üle lüüa, sest Pärnus on stardijoonel ka Tšehhi rekordimees Jan Veleba (isiklik rekord 10,16), Taani sprinter Frederik Schou-Nielsen (10,24), Andrew Morgan-Harrison (10,34) Suurbritanniast, lubavasse vormi tõusnud Henri Sai (10,43) ning kiired lätlased. Ka 200 meetri distantsil langeb Pärnu staadioni rekord (21,02) suure tõenäosusega, sest kohal on viis meest, kes sellest ajast kiiremad olnud: Thomas Somers (20,37) ja Andrew Morgan-Harrison (20,63) Suurbritanniast, Tomaš Nemejc (20,53) Tšehhimaalt, Oskars Grava (20,87) Lätist ning äsja Euroopa mängudel esmakordselt 21 sekundi piirist jagu saanud Karl Erik Nazarov (20,94). Oma sprindivõimed paneb 200m proovile ka Johannes Erm (21,58).

Naistest tuleb pärnakas Ann Marii Kivikas kodupubliku ees isiklikke rekordeid (100m 11,57 ja 200m 23,51) püüdma nii saja kui kahesaja meetri jooksus. Mõlemal sprindidistantsil on konkurentideks itaallanna Irene Siragusa (11,21/22,96), lätlannad Sindija Bukša (11,29/23,02) ja Gunta Vaicule (11,53/22,94), Kristin Saua (11,81/23,90) ning teised. 100 meetri distantsil tulevad rekordimõtetega starti ka meie kiireimad tõkkesprinterid Diana Suumann (11,89) ja Kreete Verlin (11,80). Pärnu Rannastaadioni 100 meetri jooksu rekordi (11,42) püstitas mõne nädala eest Õilme Võro ning 200 meetri distantsi tippmark (23,96) on kaks aastat olnud Kristin Saua nimel.

Naiste 100 meetri tõkkesprindis on Suumann (isiklik rekord 13,23), Verlin (13,30), Anna Maria Millend (13,44), Johanna Ilves (13,46) ja Pippi Lotta Enok (14,09) valmis püüdma enda kiireimat aega. Eestlannade konkurentideks on äsja Slovakkia rekordit uuendanud Stanislava Škvarkova (12,89), Nicla Mosetti (13,02) Itaaliast, Saara Keskitalo (13,20) Soomest ja Mathilde Heltbech (13,27) Taanist. Pärnu staadioni tippmark, 13,02 sekundit, on juba 33 aastat olnud lõunanaaber Ljudmila Olijare nimel. Meeste 110 meetri tõkkejooksus on eeldatavad favoriidid Abdel-Kader Larrinaga (13,59) Portugalist, Job Geerds (13,62) Hollandist ja Bogdan Vidojkovic (13,85) Serbiast.

Meeste 1500 meetri jooksus võetakse pühapäeval sihikule Pärnu staadioni vanim tippmark (3.46,3), mille püstitas legendaarne Mart Vilt juba 1965. aastal. Habemega rekordit tulevad jahtima Simas Bertasius (3.37,38) Leedust, Even Brøndbo Dahl (3.39,40) Norrast ning Eesti ja Läti paremad keskmaajooksjad. Naiste võidusoosik on norralanna Amalie M. Sæten (4.08,81), kellega püüavad sammu pidada Baltimaade kiiremad. Pärnu staadioni rekord (4.12,99) naiste 1500 meetri jooksus on juba ligi kolmkümmend aastat olnud leedulanna Stefania Statkuviene nimel.

Meeste odaviskes tuleb Pärnu publiku ette võistlusõhtu nimekaim mees, olümpiavõitja (2016) ja Euroopa meister (2018) Thomas Röhler Saksamaalt, kelle isiklik rekord (93.90) on maailma kõigi aegade edetabeli kolmas tulemus. Kaheksakümnest meetrist kaugemale visanuid on stardinimekirjas tervelt kaheksa: olümpiavõitja Röhler, Leedu rekordimees Edis Matusevicius (89.17), lätlased Rolands Štrobinders (85.07), Patriks Gailums (84.05), Zigismunds Sirmais (86.66) ja Janis Svens Griva (81.85), 2021.a Euroopa U23 meister Tallinnast soomlane Topias Laine (81.67) ja Martin Konecny (80.06) Tšehhist. Pärnu Rannastaadioni rekordi (85.61) püstitas Magnus Kirt samal jõuproovil neli aastat tagasi.

Naiste odaviskes on Eesti esinumbri Gedly Tugi (isiklik rekord 60.19) konkurentideks 2018. aasta Euroopa meister sakslanna Christin Hussong (69.19), Läti rekordinaine Madara Palameika (66.18), tema kaasmaalased, Euroopa mängude võitja Lina Muze (64.87) ja Anete Kocina (64.47). Staadioni rekordi (61.83) püstitas Liina Laasma 2016. aastal toimunud esimesel Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtul. Ka Eesti rekord 63.65 on Laasma nimel samast aastast.

Pärnu Rannastaadioni kõrval asuval heiteväljakul toimuval vasaraheitevõistlusel on Eesti parematel vastasteks väga tugevad atleedid. Meeste seas on Adam Paul Kelly (isiklik rekord 74.95) konkurentideks soomlased Aaron Kangas (79.05) ja Henri Liipola (75.47), Slovakkia esindaja Marcel Lomnicky (79.19), Joaquin Gomez (76.36) Argentinast ning mitmed teised. Naistest on Kati Ojaloo (71.50) ja Anna Maria Oreli (69.85) konkurentideks nelja riigi rekordiomanikud Hanna Skydan (75.29) Aserbaidžaanist, Katrine Koch Jacobsen (74.22) Taanist, Stephanie Ratcliffe (73.63) Austraaliast ja Vanessa Sterckendries (69.91) Belgiast. Esikolmikusse pürgivad ka ukrainlanna Iryna Klymets (73.56) ning Veronika Kanuchova (69.98) Slovakkiast.

Kuulitõukes saavad Eesti mehed jõudu katsuda kirju päritoluga vägilastega. Kahekümnest meetrist kaugemale on tõuganud Wictor Petersson (21.15) Rootsist, Austraalia esindaja Alexander Kolesnikoff (20.69) ning Juan Ignacio Carballo (20.04) Argentinast. Auhinnalist kohta ihkab ka kreeklane Anastasios Latifllari (19.93).

Naiste kõrgushüppes on staadionirekord kahe sportlase nimel. Nii rootslanna Bianca Salming kui eestlanna Elisabeth Pihela on mõlemad Pärnus ületanud kõrguse 1.92. Mõlemad on rekordimõtetega ka sel pühapäeval võistlustules, nagu ka oma selle hooaja esimest võistlust Eestis tegev Lilian Turban (1.87). Lisaks pretendeerivad esikolmikusse Urte Baikštyte (1.91) Leedust ja Keeley O'Hagan (1.89) Uus-Meremaalt.

Naiste kaugushüppes on Eesti edetabelijuhil Pippi Lotta Enokil (6.65) suurepärane võimalus esikohta ja kõrgeid reitingupunkte püüda. Tema konkurentideks on Jogaile Petrokaite (6.76) Leedust, Kitija Paula Melnbarde (6.30) Lätist ning Eesti paremad. Staadioni rekord (6.77) on juba 35 aastat legendaarse ukrainlannast 1991. aasta sisemaailmameistri Larissa Berežnaja nimel.

Meestest on Hans-Christian Hausenberg (7.96) valmis ületama ukrainlase Sergei Nikiforovi nimel oleva Pärnu staadioni rekordi (7.84). Võrdväärset ja põnevat heitlust tõotavas stardinimekirjas on lisaks Eesti ja Baltimaade paremikule Bozhidar Saraboyukov (7.97) Bulgaariast, Sebastian Ree Pedersen (7.97) Taanist, David Cairo (7.63) Hollandist, Nino Celec (7.62) Sloveeniast, Kasperi Vehmaa (7.58) Soomest ja mitmed teised.

Pärnu Rannastaadioni Kergejõustikuõhtu algab pühapäeval, 2. juulil, kell 17.00 naiste odaviskega. Sissepääs staadionile on pealtvaatajatele tasuta.