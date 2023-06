Eesti jalgpallikoondis langes maailma edetabelis kaks kohta

Eelmises, aprillis avaldatud FIFA maailma edetabelis oli Eesti 108. positsioonil. Nüüd möödusid Eestist Tadžikistan ja 104. kohale tõusnud Kasahstan, vahendab Soccernet.ee.

Naaberriikidest kerkis Soome 54. kohale, Läti langes 134. reale. Baltimaadest on kõige madalamal Leedu, kes seisab 145. positsioonil. Kokku on edetabelis 211 riiki, viimane on San Marino.

Esikolmik ehk Argentina, Prantsusmaa ja Brasiilia on endiselt omal kohal. Varem neljas olnud Belgia kukkus viiendaks, neist möödus Inglismaa.