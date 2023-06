Sakslane jätkab hooaega tugevalt, Tsitsipasel murul endiselt üks võit

31-aastane sakslane võitis maailma viienda reketi vastu esimeselt servilt 80 protsenti mängitud punktidest ning realiseeris kuuest murdepallist kolm. Ise seisis Hanfmann silmitsi ühe murdepalliga, mida tal tõrjuda ei õnnestunud.

Hanfmanni jaoks on tegemist karjääri esimese võiduga maailma esiviisikusse kuuluva tennisisti üle, mais alistas ta teel Madridi ATP 1000 kategooria turniiri veerandfinaali esikümne mängijad Taylor Fritzi ja Andrei Rubljovi. Sel hooajal on sakslane võitnud 16 ja kaotanud üheksa mängu. Tsitsipase jaoks pole muruhooaeg seni aga möödunud soovitult: neljast sellel väljakukattel peetud mängust on ta võitnud vaid ühe.

Oma Mallorca-debüüdil kohtub Hanfmann veerandfinaalis kodupubliku lemmiku, viimast profiturniiri mängiva Feliciano Lopezega, kes alistas 7:6 (6), 1:6, 6:3 Jordan Thompsoni. 41-aastasest Lopezest sai vanim ATP turniiril kaheksa parema sekka pääsenud mängija pärast Jimmy Connorsit, kes sai sellega Halles 1995. aastal hakkama 42-aastaselt.