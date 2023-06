U-18 korvpallikoondis kaotas Põhjamaade turniiril ka teise mängu

Mõlemad meeskonnad alustasid mängu hoogsalt, kuid Erik Makke kaheksa punkti polnud avaveerandi võitmiseks piisav ning veerand lõppes seisuga 16:20, vahendab basket.ee. Kehva visketabavuse kiuste nii kolmese tagant kui vabaviskejoonelt püsis Eesti mängus ning poolajale mindi seisuga 34:39.

Kui kolmanda veerandi suutis Eesti ühe punktiga võita, siis neljandal veerandil pani Island jala gaasipedaalile ning lõpptulemuseks jäi Eesti kaotus seisuga 70:85. Eesti resultatiivseim oli Jorke Aav 20 punktiga, Erik Makke lisas 15 silma. Islandi poolelt tõi enim punkte Kristjan Fannar Ingolfsson, kes viskas 21 punkti.

"Tänane mäng oli teise iseloomuga. Siiski käib meie mäng veel hetkel suhteliselt üles-alla nagu Ameerika mäed. Kohati suutsime ilusti mängus püsida, aga viimasel veerandajal tegime suuri eksimusi, kus söötsime vastastele lihtsalt kiirrünnakusse ette palli ja sealt see mäng ära läks," rääkis peatreener Kris Killing.

"Lisaks on meil siiski veel lihtsad asjad, mille vastu me eksime - üks-üks kaitsemäng. Vastased viskasid 14 kolmest, aga me ei ole piisavalt lähedal. On väga lihtsaid asju mida saab juba neljapäevaks paremaks teha. Treeneritega oleme me plaani paika pannud, et mida me siin proovime ja katsetame. Nii saame pärast turniiri hea treeningplaani ette, et millele rõhku panna," lisas juhendaja.