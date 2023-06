Eesti epeenaiskond tuli EM-i avamatšis välja üliraskest seisust

Katrina Lehis, Julia Beljajeva ja Nelli Differt võitsid Saksamaa vastu esimesest neljast minimatšist kolm ja Eesti läks ette 10:8, siis tabas eestlannasid aga krahh, kui Lehis kaotas kogenud Ricarda Multererile 1:4 ja Beljajeva Lara Goldmannile 0:4.

Differt jäi seejärel Multereri vastu kaotusseisu ning Saksamaa läks juhtima 21:15, värske EM-pronks vehkles siiski lõpuks välja viigi; Beljajeva alistas Alexandra Ehleri 7:4 ning Eesti oli enne viimast Lehise ja Goldmanni minimatši 23:25 kaotusseisus. Individuaalne OM-pronks läks ette 7:3, aga Goldmann viigistas viimase poole minuti jooksul tehtud torgetega ning kohtumine läks lisaajale, kus Lehis tõi lõpuks Eestile 31:30 võidu.

Veerandfinaalis läheb Eesti naiskond vastamisi Itaaliaga, kes oli Gruusiast üle 43:28. Kogu turniir peetakse neljapäeva jooksul.

Algselt pidi Euroopa mängudel ka individuaalturniir olema EM, kus mängus ka olümpiapunktid, kuid kuna Venemaa ja Valgevene vehklejaid Poola võistlema ei lubatud, peeti individuaalvõistluse EM nädal enne Euroopa mängude vehklemisturniiri. Naiskonnavõistlusel jagatakse ühtlasi ka EM-medaleid ja olümpiapunkte. "Ma arvan, et see selle võistluse prioriteet ongi ja sellepärast me tegelikult siin oleme," sõnas vahetult enne Euroopa mänge individuaalturniiril EM-pronksi võitnud Differt esmaspäeval ERR-ile.