Põhjanaabrid mures: Soome mängijad ei jõua enam NHL-i

Kolmapäeval osutus NHL-i draft'i esimeseks valikuks oodatult Kanada imelaps Connor Bedard, tema järel leidsid koduklubid rootslane Leo Carlsson ning Bedardi koondisekaaslane Adam Fantilli.

32 esimeses ringis valitud noormängija seas oli 12 kanadalast ja kuus ameeriklast, eurooplasi valiti 14: kuus mängijat Rootsist, neli Venemaalt, kaks Slovakkiast ja üks nii Austriast kui Tšehhist. Ükski valitseva olümpiavõitja Soome mängijatest avaringis aga endale klubi ei leidnud. Tendents on põhjanaabrite jaoks nukker, sest viimase kolme aasta jooksul on NHL-i draft'i esimeses ringis valituks osutunud vaid kaks Soome mängijat, Joakim Kemell ja Brad Lambert, kes pole kumbki veel NHL-is jääle uisutanud.

YLE toob oma neljapäevases ülevaates välja, et kuigi aastal 2020 valiti draft'is 17 Soome jäähokimängijat, on neist ainsana NHL-is suutnud kanda kinnitada Anton Lundell ning teistel on raskusi ka AHL-is, NHL-i tütarliigas.

"Tundub, nagu Soome oleks läinud ajas tagasi millenniumi algusesse, aastatesse 2003-08, mis olid Soome jäähoki jaoks NHL-i vaates eriti mustaks perioodiks," kirjutas YLE jäähokiekspert Tommi Seppälä neljapäeval. "Kas Soome jäähokil on põhjust muretsemiseks? Ma arvan küll. Jättes kõrvale mõned erakordsed indiviidid, tundub, et Soome kasvatab mängijaid, kelle individuaalsed oskused pole maailma tipptasemeks piisavad. Ka praegu pole parimad Soome mängijad NHL-is selge Soome tootmisliini produktid, pigem on igaüks valinud oma tee."

"Soome jäähoki väärib rahvusmeeskonna viimaste aastate saavutuste eest kiitust, aga samal ajal üritame taustal kõiki mängijaid suruda samasse vormi," jätkas Seppälä. "Jäähoki on meeskonnamäng, aga kui me ei investeeri oskus- ja uisutrennidesse, ei ole meil võimalik arendada maailma parimaid, mis omakorda mõjutab rahvuskoondist. Tulemusi on juba erinevatel tasanditel võimalik näha, meeste koondist ootab ees põlvkonnavahetus. On paslik küsida, kuidas koostatakse Soome jäähokikoondise järgmine kuldne põlvkond?"

"Kuldsete aastate jooksul jäi Soome jäähoki omaenda edust purjakile," arvab Seppälä. "Selle tõttu ootab meid keeruline tagasitee. Samal ajal peab alaliit vastama keerulistele küsimustele: Soome esispordi jaoks on laste vähene liikuvus ning jäähokiga seotud kõrged kulutused suurteks väljakutseteks. Samal ajal on hokiliidus võimuvaakum. Kellel on visioon sellest, kuhu Soome hoki liigub ning kuidas noormängijaid tipphokiks kõige paremini ette valmistada? Praegu tundub, et mitte kellelgi, sest ladvikus pole juba kaua aega muutusi toimunud. Seda kaost on näha ka NHL-i draft'ides, kus Soome on juba näinud mitut lahjat aastat," lõpetas Seppälä.