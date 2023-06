VIDEO | Yankeesi pesapallur sai hakkama haruldase sooritusega

Põhja-Ameerika pesapalliliigas MLB õnnestus New York Yankeesi söötjal Domingo Germanil teha viimase 11 aasta esimene perfektne mäng.

Pesapallis nimetatakse perfektseks või täiuslikuks mänguks seda, kui ühe meeskonna söötja läbib üheksa mänguvooru nii, et ükski vastasmeeskonna mängija ei jõua esimesse pessa.

MLB ligi 150-aastase ajaloo jooksul on see juhtunud vaid 24 korda, Yankeesi söötja Germani sooritus 11:0 võidumängus Oakland Athleticsi üle on esimene pärast 2012. aasta augustit, mil seda tegi Seattle Marinersi söötja Felix Hernandez.

"Kui hakkad sellele mõtlema, on see pesapallis unikaalseks saavutuseks: pole palju inimesi, kellel on võimalik täiuslikult sööta ning midagi sellist saavutada," sõnas 99 söötu kohale toimetanud German pärast mängu. "Viimane voor oli eelmistest väga erinev. Tundsin pinget, mida pole kunagi varem tundnud. Väga palju pinget, mis pakkus aga väga palju rahuldust."